Sampdoria, razzismo, Tamberi e MotoGp: le ultimissime

ROMA - Grazie alla doppietta di Caputo la Sampdoria supera 2-0 il Venezia al Penzo nell'anticipo di pranzo della 30ma giornata di serie A e allontana la zona retrocessione. La Procura federale della Figc ha aperto un'inchiesta per fare luce sui cori di stampo razzista uditi ieri durante la sfida di campionato tra Cagliari e Milan e sugli episodi avventi al rientro delle due squadre negli spogliatoi a gara conclusa. Gianmarco Tamberi sale sul podio ai mondiali indoor di atletica in corso a Belgrado. Il campione olimpico ha vinto la medaglia di bronzo nel salto in alto con la misura di 2.31, ex aequo con il neozelandese Kerr. Il portoghese Miguel Oliveira (KTM) ha vinto il GP di Indonesia, classe MotoGP, seconda prova de Mondiale 2022.