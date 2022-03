Roma, Atalanta, Barcellona e Ferrari: le ultimissime

I giallorossi stendono la Lazio. Gasperini vola al quinto posto. Clamorosa vittoria dei blaugrana a Madrid. Doppietta rossa in Bahrain

ROMA - La Roma fa suo il derby della Capitale battendo con un rotondo 3-0 la Lazio e rilanciandosi in ottica Europa League, con tanto di sorpasso ai danni dei biancocelesti grazie alla doppietta di Abraham e alla punizione di Pellegrini. L'Atalanta batte 0-1 il Bologna al Dall'Ara grazie a Cisse per che segna all'esordio in Serie A. I nerazzurri si rilanciano dopo la sconfitta di Roma e il pareggio col Genoa ed in classifica superano la Lazio ed aggancia proprio i giallorossi al quinto posto. Clamorosa vittoria del Barcellona al Santiago Bernabeu: i blaugrana stebndono il Real Madrid con un sono 4-0. Inizio di stagione da sogno per la Ferrari, grande protagonista del Gp del Bahrain, primo appuntamento del Mondiale di F1 con una splendida doppietta. Ascolta le news del pomeriggio