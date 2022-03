Dybala, Osimhen, Aic e Lnd: le ultimissime

L'agente di Dybala è a Torino. Lo United sogna Osimhen. L'Inter trionfa ai premi AIC. La LND ha un nuovo presidente

ROMA - Sono ore decisive per il futuro di Paulo Dybala alla Juventus. L'argentino è infatti in scadenza a giugno e non ha ancora firmato il rinnovo di contratto. Il suo agente Jorge Antun è arrivato alla Continassa: ha varcato i cancelli del quartier generale della Juventus per un nuovo incontro sul rinnovo del numero dieci con i vertici bianconeri. In estate partirà l'offensiva del Manchester United per Osimhen. Lo scrive il sito inglese Unitedinfocus secono cui l'offerta si aggirerà sui 100 milioni di euro. Nomi top quelli dei vincitori del Gran Galà del Calcio Aic per il 2020-21: in copertina Lukaku e Girelli, votati Calciatore e Calciatrice dell'Anno. Giancarlo Abete è il nuovo presidente della Lega Nazionale Dilettanti. Ascolta le news della mattina