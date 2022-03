Dybala, Vlahovic, Lautaro e Abraham: le ultimissime

Dybala non rinnova. Si ferma Vlahovic. Lautaro ha il Covid. Niente nazionale per Abraham

E' durato circa due ore il vertice alla Continassa tra l’agente di Dybalae la dirigenza della Juve. Al termine del faccia a faccia si può dire che la trattativa per il rinnovo del contratto dell'argentino non è andata a buon fine. È arrivata dall'Argentina la notizia della positività al Coronavirus di Lautaro Martinez. Infortunio all'inguine per Dusan Vlahovic, che salterà le prossime amichevoli della Serbia contro Ungheria e Danimarca. Anche Tammy Abraham non prenderà parte agli imminenti impegni della nazionale inglese contro Svizzera e Costa d’Avorio. Ascolta le news del pomeriggio