Mancini, Dybala, Inter e ciclismo: le ultimissime

Mancini: "Voglio il Mondiale". Arrivabene conferma la rottura con Dybala. L'Inter chiede il 3-0 contro il Bologna. Tragedia sfiorata al Giro di Catalogna

ROMA- Fermo il campionato tutte le attenzioni sono rivolte all'Italia e agli spareggi per andare al Mondiale in Qatar. ''Il nostro obiettivo è vincere il Mondiale e per riuscirci dobbiamo vincere queste due gare'' la promessa di Roberto Mancini in attesa della semifinale di giovedì a Palermo contro la Macedonia del Nord cui seguirà, in caso di successo, la trasferta contro la vincente fra Portogallo e Turchia, decisiva per accedere a Qatar 2022. "Cos'è cambiato da ottobre nella situazione Dybala? Il cambiamento più importante è quello di cui si è parlato oggi, la Juventus non ha rinnovato con Paulo Dybala. Ci sono spiragli? No". Lo ha detto l'ad bianconero. Maurizio Arrivabene, a margine di un'iniziativa benefica. L'Inter ha presentato un ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni per la gara contro il Bologna, non disputata lo scorso 6 gennaio per i diversi casi di Covid nel club rossoblù. Sia il Giudice Sportivo della Lega Serie A, sia la Corte Sportiva d'Appello della Figc, nei primi due gradi di giudizio, hanno stabilito che la partita va rigiocata. Il club nerazzurro chiede lo 0-3 a tavolino. Sonny Colbrelli è stato ricoverato in ospedale dopo un arresto cardiorespiratorio, pochi istanti dopo l'arrivo della prima tappa del Giro di Catalogna ciclistico che ha concluso al secondo posto a Sant Feliu de Guixols.