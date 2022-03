Conte, Neymar, Portogallo e Marquez: le ultimissime

Conte: "L'Italia deve andare al Mondiale". Neymar rompe con il Psg. Il Portogallo perde pezzi per gli spareggi. Ancora problemi di vista per Marquez

ROMA - Antonio Conte entra nella Hall of fame del calcio italiano e incita gli azzurri in campo per gli spareggi dei mondiali. "Sicuramente non siamo stati fortunati, sia nel girone che nel sorteggio. Però siamo l'Italia e sappiamo benissimo cosa fare, siamo noi i campioni d'Europa, non dimentichiamolo". Sembra ormai arrivato al capolinea il rapporto tra Neymar e il Paris Saint-Germain. L'attaccante brasiliano è stato indicato dalla stampa transalpina come uno dei responsabili del clamoroso flop della squadra in Champions League, con l'eliminazione ad opera del Real Madrid. Doppio forfait in vista degli spareggi per Qatar 2022. Il Portogallo ha annunciato la rinuncia a Pepe, 39 anni, spigoloso capitano del Porto, risultato positivo al Covid-19 nella prima giornata del raduno. Per la sostituzione, l’allenatore Fernando Santos ha chiamato il giocatore del Lilla Tiago Djalo. Il Portogallo non potrà fare affidamento anche su Ruben Neves. Ancora problemi alla vista per il pilota spagnolo Marc Marquez. Il Team Repsol Honda Team ha infatti reso noto che l'ex campione del Mondo è stato vittima di "un altro episodio di diplopia a causa della pesante brutta patita durante il Warm Up del il Gran Premio d'Indonesia". Ascolta le news della mattina