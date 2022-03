Italia, Qatar, Kessie e Giudice Sportivo: le ultimissime

Due positivi nello staff dell'Italia. Definiti i criteri del sorteggio Mondiale. Kessie ha l'accordo con il Barcellona. Gli squalificati in Serie A

ROMA - Riscontrati due casi di positività al Covid tra i membri dello staff della Nazionale italiana di Mancini. Lo rende noto la Figc, informando che le persone sono state isolate ed è stato organizzato il rientro in sede. La Fifa ha comunicato le modalità del sorteggio per i Mondiali, che si terranno il 1 aprile: le 28 squadre già qualificate saranno distribuite in quattro fasce, da 1 a 4, sulla base del ranking Fifa che sarà pubblicato il 31 marzo. Il quotidiano spagnolo Sport non ha più dubbi: Prima i contatti, poi l'accordo: lunedì il centrocampista del Milan Franck Kessie e il Barcellona avrebbero raggiunto l'accordo definitivo a 6,5 milioni netti a stagione. Nove i calciatori in Serie A squalificati dal Giudice sportivo (tutti per una giornata). Il tecnico del Napoli Spalletti perde in un solo colpo Osimhen e Rrhamani per l'importante sfida di Bergamo contro l'Atalanta. La Juve che ospiterà l'Inter, dovrà fare a meno di Luca Pellegrini, mentre la Lazio non avrà Pedro per la sfida casalinga al Sassuolo. Gli altri squalificati sono: Ostigard del Genoa, Henry del Venezia, Pablo Marì dell'Udinese, Parisi dell'Empoli e Pobega del Torino. Un turno di squalifica al tecnico del Venezia Paolo Zanetti.