Ronaldo, Pogba, Nadal e Barty: le ultimissime

Ronaldo: "Vogliamo i Mondiali". Pgba: "Sono stato depresso". Nadal si ferma, la Barty si ritira

ROMA – Cristiano Ronaldo lancia la sfida all'Italia che potrebbe incontrare con il suo Portogallo ai playoff per accedere ai Mondiali in Qatar: “Orgoglioso, come sempre, di poter rappresentare il Portogallo – scrive su Instagram - . Sappiamo che il cammino non sarà facile, abbiamo il massimo rispetto per i nostri avversari che andremo ad affrontare e che hanno i nostri stessi obiettivi. Ma, insieme, lotteremo per portare il Portogallo al posto che merita". Primo ostacolo del Portogallo la Turchia. Salvo sorprese Paul Pogba fine stagione lascerà il Manchester United. Il ritorno in Inghilterra infatti non ha dato i frutti sperati come ha spiegato lo steso calciatore a Le Figaro: "Devo essere onesto, le ultime cinque stagioni non mi soddisfano, ma davvero per niente. Quest'anno non vinceremo ancora niente". "Ho una incrinatura da stress ad una costola e starò fuori per 4-6 settimane”. Lo annuncia sui social Rafa Nadal, che al rientro in Spagna dopo aver perso la finale del torneo californiano di Indian Wells ("che ho giocato con forti disagi", scrive) si è sottoposto ad esami e visite che hanno evidenziato la frattura che gli impone lo stop prolungato. Clamoroso nel tennis: la numero uno del mondo Ashleigh Barty ha annunciato il suo ritiro dall'attività agonistica a soli 25 anni.