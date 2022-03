Manchester United, Rooney, San Siro ed Eriksen: le ultimissime

Teh Hag favorito per la panchina dello United. Rooney nella Hall of Fame della Premier. Sala torna sullo stadio di Milan e Inter. Eriksen torna titolare in Nazionale

ROMA - l'allenatore dell'Ajax, Erik Ten Hag, è il favorito per la panchina del Manchester United. La leggenda dei reds e dell'Everton Wayne Rooney e l'iconico capitano dell'Arsenal Patrick Vieira sono entrati oggi nella Hall of Fame della Premier League."E' importante che lo stadio rimanga nei confini della città". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della presentazione della Telepass Milano Marathon, alla luce della mozione approvata in consiglio comunale lunedì, che chiede di mettere in atto tutte le azioni possibili per far si che ciò accada. Christian Eriksen "è pronto al 100% per giocare al Parken". Lo ha detto il ct della Danimarca Kasper Hjulmand parlando in vista dell'amichevole di sabato contro l'Olanda. Ascolta le news della mattina