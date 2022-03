Juventus, Italia, Inter e Napoli: le ultimissime

Accuse di falso in bilancio per la Juve. Vigilia di playoff per l'Italia. Brozovic rinnova fino al 2026. Un'auto ha sfondato il cancello di Castel Volturno

ROMA - Nuove accuse di falso in bilancio alla Juventus e conseguenti perquisizioni in tutta Italia relative al caso plusvalenze. Le ha eseguite oggi la Guardia di Finanza di Torino nella cornice dell'inchiesta sul club bianconero già avviata a dicembre sulle presunte plusvalenze in diversi anni di rendiconto finanziario. E' arrivata la resa dei conti per l'Italia che domani sfiderà la Macedonia del Nord semifinale playoff della qualificazione al Mondiale: “Non abbiamo avuto tanto tempo per preparare la partita di domani – spiega il ct Mancini - abbiamo provato qualcosa nella mezza giornata di ieri, per questo abbiamo cercato di rimanere quelli dell'Europeo, tranne qualcuno. Ma i ragazzi sanno quello che devono fare". Adesso è ufficiale: Marcelo Brozovic ha rinnovato il contratto con l'Inter fino al 2026. Una firma 'pesante', quella ottenuta da Marotta e Ausilio, perché il croato era in scadenza a giugno. Clamoroso a Castel Volturno: Un'automobile ha sfondato oggi il cancello di ingresso ai campi di allenamento del Napoli e ha invaso il terreno di gioco prima di scappare. Ascolta le news del pomeriggio