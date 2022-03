Italia, Portogallo, Zenga e Roma: le ultimissime

Oggi Italia-Macedonia del Nord e Portogallo-Turchia. Zenga esclusivo al Corriere dello Sport. Mourinho vuole Raspadori e Maxime Lopez

ROMA – Primo passo per l'Italia di Mancini verso la qualificazione al Mondiale in Qatar: questa sera alle 20.45 a Palermo la semifinale dei play off contro la Macedonia del Nord, se gli azzurri passeranno sfideranno la vincente di Portogallo-Turchia in programma sempre questa sera alle 20.45. Walter Zenga in attesa di trovare una panchina segue con grande interesse da Dubai dove vive, l'Italia di Roberto Mancini: “Gli azzurri andranno in Qatar – dice in un'intervista esclusiva al Corriere dello Sport in edicola – anche perchè Mancini è anche in credito con la fortuna”. Poi si spinge oltre: “Potremmo anche vincere il Mondiale e Ciro Immobile è una garanzia per l'Italia”. Raspadori e soprattutto Maxime Lopez sono i due obiettivi principali per la Roma di Mourinho.