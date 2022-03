Italia, Qatar, Maradona ed Eriksen: le ultimissime

Zaniolo, Beloitti e Scamacca in tribuna. Giappone e Arabia Saudita qualificate al Mondiale. Proposta choc dall'Argentina. La gioia di Erikesn

ROMA - Mancini ha scelto i 23 per la semifinale playoff contro la Macedonia del Nord, in programma questa sera alle ore 20:45 al Renzo Barbera di Palermo. C'è Giorgio Chiellini, out Leonardo Bonucci. Rimane fuori, tra gli altri, Luiz Felipe, mentre l'altro possibile esordiente, Joao Pedro, è in lista. Fuori dai 23 anche Zaniolo, Belotti e Scamacca. Il Giappone e l'Arabia Saudita si sono qualificati per la fase finale dei Mondiali di calcio in Qatar (21 novembre-18 dicembre) con un turno di anticipo. Incredibile proposta dall'Argentina: portare il cuore di Diego Armando Maradona in Qatar per i Mondiali di calcio. "Sono molto felice, è passato tanto tempo, sono contento di essere tornato". Christian Eriksen parla da Marbella, dove è in ritiro con la Danimarca in vista delle amichevoli con l'Olanda e la Serbia. Ascolta le news della mattina