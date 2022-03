Italia, Portogallo, Dybala e Roma: le ultimissime

Italia ancora fuori dal Mondiale. Ronaldo avanza. Dybala ascoltato in Procura. La Roma pensa a Paredes.

ROMA - L'incubo è tornato realtà. L'Italia è fuori dal Mondiale per la seconda volta di fila. A tirare fuori la squadra di Mancini da qatar 2022 è stata la Macedonia del Nord che, dopo avre subito gli azzurri in pieno recupero ha trovato la rete vincente in pieno recuypero e si giocherà il Mondiale contro il Portogallo che ha battuto 3-1 la Turchia. Paulo Dybala è stato ascoltato quasi tre ore dai magistrati torinesi che stanno indagando con l'accusa di falso in bilancio nei confronti della Juventus nell'ambito dell'inchiesta 'Prisma'. Il dg della Roma Tiago Pinto lavoro per il mercato in entrata. Per il ruolo di regista oltre a Xhaka, sempre visionato con attenzione, è spuntata l'ipotesi Leandro Paredes. Ascolta le news del pomeriggio