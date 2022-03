Juventus, Italia, Atalanta e Haaland: le ultimissime

In Procura ascoltati Alex Sandro e Bernardeschi. Parla la mamma di Mancini. L'Atalanta chiede il 3-0 contro il Torino. Haaland tra City e Real

ROMA – Prosegue spedita l'indagine sui conti della Juventus, da Cristiano Ronaldo a Higuain sono circa 25 i calciatori o ex calciatori bianconeri - nessuno dei quali è indagato - sui cui rapporti con la società bianconera intende lavorare la procura di Torino nell'ambito dell'inchiesta sui conti del club. Nell'elenco figura anche l'allenatore Sarri. Intanto Sono riprese le audizioni della Procura di Torino: dopo Paulo Dybala oggi ascoltati Alex Sandro e Federico Bernardeschi. “Avrei chiamato Balotelli, perché ha una forza fisica incredibile e davanti alla porta non lo ferma nessuno”. Lo racconta senza troppi giri di parole Marianna Paulo, la mamma del ct Mancini che era ospite di Un Giorno da Pecora su Rai Radio1. L'Atalanta ha presentato un ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni per la gara contro il Torino, non disputata lo scorso 6 gennaio per i diversi casi di Covid nel club granata per avere lo 0-3 a tavolino o, in subordine, di rinviare la decisione alla Corte sportiva d'appello per un nuovo esame. Manchester City o Real Madrid: sarà una delle due, secondo "As", la prossima destinazione di Erling Haaland, col Barcellona ormai sfilatosi. Ascolta le news del pomeriggio