Mancini, Gravina, Portogallo e Messi: le ultimissime

Futuro incerto per Mancini. Gravina lavora alle riforme del calcio. CR7 pronto a fare festa. Messi criptico sul futuro

ROMA – La Figc è in pressing su Roberto Mancini. Gravina già dopo la sconfitta contro la Macedonia del Nord ha ribadito la fiducia al ct azzurro, cosa che farà oggi al suo arrivo a Coverciano, Ma c'è l'ipotesi che Mancini lasci. A quel punto tra le soluzioni praticabili e gradite la prima riguarda Fabio Cannavaro, anzi i Cannavaro, dato che Paolo è da tempo collaboratore tecnico (molto stimato) del fratello campione del mondo, da lui seguito in Cina. Gravina intanto dopo la batsota del mancato Mondiale lavora alle riforme legate ai format dei campionati e alla stabilità economica del sistema. Ma non solo: Gravina ha in mente un progetto tecnico-sportivo che parta dalle infrastrutture per arrivare alla valorizzazione dei vivai, con l'inserimento di nuove regole per far giocare di più i giovani. Biglietti volatilizzati all’indomani del pirotecnico 3-1 sulla Turchia, accompagnato dall’inatteso capitombolo dell’Italia con la Macedonia, è scoppiata l’euforia in Portogallo. Già col pass per i Mondiali in tasca, l'Argentina sbriga senza problemi la pratica Venezuela nel penultimo appuntamento del girone sudamericano di qualificazioni. Finisce 3-0 per la Seleccion, a segno anche Messi che a fine gara è stato criptico sul futuro: “Dopo il Mondiale dovrò ripensare a tante ose”.