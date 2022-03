Mihajlovic, Mancini, Stramaccioni e Barcellona: le ultimissime

Nuovo stop per Mihajlovic. Mancini: "Devo riflettere". Stramaccioni parla della corsa scudetto. Il nuovo corso del Barcellona

ROMA - Sinisa Mihajlovic si deve fermare, ancora, per seguire una terapia e dalla prossima settimana sarà ricoverato. "La mia ripresa dopo il trapianto è stata ottima, ma purtroppo queste malattie sono subdole e bastarde - dice in conferenza -. Dalle ultime analisi che ho svolto ci sono campanelli d'allarme e potrebbe presentarsi il rischio di una ricomparsa. Per evitare che questo accada dovrò fare un percorso terapeutico che possa eliminare sul nascere l'ipotesi negativa". "Prendiamoci del tempo per riflettere e capire con lucidità. L'unica mossa azzeccata ora è rialzare la testa e lavorare per il futuro". Dopo il ko la Macedonia del Nord, il ct azzurro Roberto Mancini è tornato a parlare dell'eliminazione dell'Italia, fuori dal Mondiale per la seconda volta consecutiva. "Corsa scudetto? E' il campionato più combattuto ed equilibrato degli ultimi anni". Andrea Stramaccioni, ex tecnico di Inter e Udinese, ora all'Al Gharafa in Qatar, segue a distanza la Serie A. Giocatori funzionali al gioco di Xavi e del Barcellona e niente spese folli. E' la filosofia che Joan Laporta vuole portare avanti, risanando i conti disastrati del club e al contempo riportarlo a essere competitivo in Spagna e in Europa. Ascolta le news della mattina