Ferrari, Italia, Ibrahimovic e Var: le ultimissime

ROMA - Sergio Perez ottiene la pole position del Gran Premio dell'Arabia Saudita di Formula 1, la prima in carriera. Un lampo del messicano della Red Bull nega la gioia di una doppietta Ferrari in prima fila, precedendo di 25 millesimi Charles Leclerc, che quindi scatterà secondo davanti al compagno di squadra di Carlos Sainz. L'Italia di Roberto Mancini 'perde i pezzi' in vista del prossimo match in Turchia: oltre al centrocampista del Psg Verratti la Nazionale non avrà infatti a disposizione i due acciaccati Gianluca Mancini (Roma) e Berardi (Sassuolo) e nemmeno Jorginho (Chelsea), Immobile (Lazio) e Insigne (Napoli) "nell'ambito di un'alternanza prevista - fa sapere la Figc - in vista dell'amichevole di martedì 29 marzo". "Giocherò finché non vedrò qualcuno più bravo di me, quindi gioco ancora": quaranta anni e non sentirli per Zlatan Ibrahimovic che in una lunga intervista al sito dell'Uefa conferma di non aver voglia di appendere gli scarpini al chiodo. Il Var è elemento ritenuto fondamentale da Rocchi e da tutta l'Aia perciò durante l'estate partirà un corso di formazione che punta a creare specialisti del Var di 'qualità', sempre più importanti per il gioco, che si occuperanno solo di questo, con l'utilizzo di maggiori telecamere e angoli visuali per avere una analisi più approfondita di quanto accade sul terreno di gioco. Ascolta le news del pomeriggio