Eriksen, Schumacher jr, Rocchi e maratona: le ultimissime

ROMA - Christian Eriksen torna al gol con la maglia della Danimarca 287 giorni dopo l'arresto cardiaco accusato durante il campionato Europeo. Mick Schumacher è stato dimesso dall'ospedale, ma non prenderà il via il GP dell'Arabia Saudita di Formula 1, dopo il violentissimo incidente subito nelle qualifiche. Tornato al suo hotel, Schumacher ha postato su Instagram. Il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi torna sulla decisione presa in campo dall'arbitro e dal Var su Torino-Inter: "Trattandosi di un Var molto forte, l'arbitro Massa, che era il Var, ha gestito la tecnologia, da istintivo e si è fatto guidare dalla prima decisione dell'arbitro Guida in campo. Cioè non ha fatto un'accurata ricerca delle immagini che invece andava fatta. Errore grave, ma non per questo perderemo un arbitro molto bravo come lui". E' il giorno della 'Acea Run Rome The Marathon' che quest'anno torna ad accogliere nella Capitale anche una folta presenza di runner stranieri, circa la metà degli undicimila partecipanti, su un percorso unico al mondo.