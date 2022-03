Dybala, Veretout, Verratti e maratona: le ultimissime

Dybala verso l'Atletico Madrid. Polemiche per una leggerezza della moglie di Veretout. Messaggio di Verratti. Record alla Maratona di Roma

ROMA - Messo alla porta dalla Juventus Paulo Dybala è in cerca di una nuova sistemazione. L'argentino sogna di giocare nel Barcellona ma secondo il quotidiano catalano 'El Nacional' il tecnico dei blaugrana Xavi ha bocciato il suo possibile arrivo. Più percorribile la strada che porta all'Atletico Madrid. Questione spinosa in casa Roma che riguarda Jordan Veretout, nello specificio la moglie del francese Sabrina: la famiglia del francese è partita alla volta di Montecarlo per festeggiare il suo compleanno ma la moglie del calciatore ha però reso noto sui social di essere risultata positiva al Covid ma che nonostante questo non avrebbe annullato la festa con i suoi amici. A qualche giorno dalla concente sconfitta contro la Macedonia del Nord Marco Verratti torna a parlare e lo fa via social: “Non penso che il miglior modo sia di insultare tutti - scrive - perché ognuno di noi ha dato il massimo (purtroppo non è bastato )”. Gara da record all'Acea Run Rome The Marathon, la maratona della Capitale, tornata nella sua tradizionale data di inizio primavera. Al maschile c'è il nuovo primato della corsa con il successo dell'etiope Fikre Bekele Tefera in 2h06:48. Ascolta le news della mattina