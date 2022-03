Ferrari, Schumacher jr, Italia e Davies: le ultimissime

Schumacher jr: "La pista la cambiata". Luiz Felipe torna a Roma. Davies pronto a tornare in campo dopo la miocardite

ROMA - Max Verstappen conquista la vittoria nel Gran Premio dell'Arabia Saudita di Formula 1 davanti alla Ferrari di Charles Leclerc che si conferma in testa alla classifica piloti. Completa il podio l'altra "Rossa" di Carlos Sainz che precede il messicano Sergio Perez (Red Bull). Intanto parla Mick Schumacher dopo il brutto incidente di sabato: “Sto bene, ma questa pista va cambiata" dice il tedesco a Sky Sport: "Mi sento bene, non ho dolori e questo dimostra la sicurezza di queste macchine, mi ha dato la possibilità di uscire con le mie gambe e di tornare qui". Allenamento pomeridiano oggi per l'Italia a Coverciano in vista della gara di martedì a Konya contro la Turchia: dopo che il giorno prima avevano lasciato il ritiro azzurro ben sei giocatori (Verratti, Berardi, G.Mancini, Jorginho, Immobile e Insigne), chi per problemi fisici chi per alternanza, oggi anche Luiz Felipe a lasciato il ritiro di Coverciano dopo che ieri sera aveva effettuati degli accertamenti clinici per un problema fisico. "Non c'e' nessun problema cardiaco" . E' quanto assicura l'esterno canadese Alphonso Davies che spera di tornare in campo con il suo Bayern Monaco il mese prossimo dopo essersi ripreso dal Covid. Ascolta le news del pomeriggio