Mancini, Immobile, Bonucci e tennis: le ultimissime

Mancini: "Pronto a restare". Ecco perché i giocatori hanno alsciato Coverciano. Bonucci chiede scusa. A Miami avanza Sinner eliminato Fognini

ROMA - Il ct azzurro Roberto Mancini prova a fare chiarezza sul suo futuro e sembra orientato arestare: "Ho parlato in questi giorni con il presidente Gravina, siamo allineati su tutto - ha detto -. Ne riparleremo poi con calma, vedremo cosa migliorare". Intanto anche Matteo Politano e Alessandro Florenzi dopo hanno lasciato il ritiro della Nazionale a Coverciano e non voleranno in Turchia. "Chiediamo scusa per come abbiamo lasciato lo spogliatoio dello stadio di Palermo, di sicuro la prossima volta faremo più attenzione, stavamo provando un momento di grande delusione e non abbiamo fatto caso a questi particolari che però fanno la diferenza". Lo ha detto Leonardo Bonucci. Una clamorosa rimonta e Jannik Sinner approda agli ottavi dell'Open di Miami, dove trova Kyrgios fresco della vittoria su Fognini. Ascolta le news della mattina