Pavoletti, Eriksen, Brekalo e Griezmann: le ultimissime

Il Covid colpisce ancora in casa Cagliari. Dopo Marin (risultato positivo in ritiro con la nazionale della Romania), anche Leonardo Pavoletti è stato contagiato dal virus. Dal ritorno in campo nella sua amata Premier League, al ritorno in nazionale, fino alla promozione a capitano della Danimarca per una notte, per volere del gruppo. La serie di emozioni che sta vivendo Christian Eriksen a meno di dieci mesi dall'arresto cardiaco subito durante Euro 2020 non finisce più e si arricchirà il prossimo martedì sera. Josip Brekalo potrebbe tornare al Wolfsburg in estate. Il giocatore è attualmente in prestito al Torino, che ha un'opzione di riscatto per 13 milioni, opzione che il club granata ma non parrebbe intenzionato a esercitare. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, Antoine Griezmann dovrebbe essere riscattato dall'Atletico Madrid.