Italia, Portogallo, Under 21 e Portanova: le ultimissime

L'Italia vuole salvare l'onore. Portogallo a caccia del Mondiale. L'Under 21 sfida la Bosnia. Portanova rinviato a giudizio per una presunta violenza sessuale

ROMA – Dopo aver sciolto le riserve sul futuro Mancini affronta questa sera la Turchia almeno per salvare l'onore. Nell'altro match invece il Portogallo si gioca il pass per il Mondiale contro la Macedonia del Nord che appunto ha eliminato gli azzurri a sorpresa. L'Italia Under 21 cerca di ritrovare se stessa oggi al “Rocco” di Trieste contro la Bosnia alle 17.30 dopo la frenata in Montenegro, con il punto riportato a casa dentro una gara non facile, su un campo assurdo. Rinvio a giudizio con l'accusa di violenza sessuale di gruppo per il giocatore di calcio del Genoa Manolo Portanova. Il centrocampista dovrà comparire, insieme ad altri due giovani di fronte al gup del tribunale di Siena Ilaria Cornetti il 7 giugno. I tre, insieme ad un minore, secondo l'accusa si sarebbero resi protagonisti di una violenza sessuale ai danni di una 21enne in un appartamento del centro di Siena la notte tra il 30 e il 31 maggio 2021.