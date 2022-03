Messi, Van Damme, Paralimpiadi e Marquez: le ultimissime

Laporta esclude il ritorno di Messi. Muore il portiere Van Damme. Gli atleti olimpici da Mattarella. Marquez salta anche il gp d'Argentina

ROMA - Il ritorno di Leo Messi al Barcellona è molto lontano. Questo almeno si evince dalle parole del presidente del Barcellona Joan Laporta: "Il Barcellona è casa di Leo, vorrei che fosse presente anche all'apertura del nuovo Camp Nou - le parole del presidente blaugrana a Rac1 - Il nostro rapporto è meno fluido, ora lui è a Parigi e avrei voluto che le cose andassero diversamente, non è stato facile per me ma non potevo mettere a rischio il club". Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrerà la squadra italiana di ritorno dai Giochi Olimpici e Paralimpici di Pechino 2022. La cerimonia è stata fissata per martedì 5 aprile, al Palazzo del Quirinale, con inizio alle 12.00. Choc in Belgio: Miguel Van Damme non ce l'ha fatta. Il Brugge ha annunciato che il 28enne portiere è morto dopo una lunga lotta contro la leucemia. Marc Marquez salterà il Gran Premio d'Argentina classe MotoGp in programma domenica prossima. Ascolta le news della mattina