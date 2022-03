Italia, Under 21, Under 19 e Portogallo: le ultimissime

Gli azzurri battono la Turchia 3-2 in amichevole, bene gli azzurrini di Nicolato e di Nunziata. Ronaldo e la Polonia al Mondiale

ROMA – Una vittoria che serve a poco ma che da comunque morale. Dopo l'eliminazione per mano della Macedonia, l’Italia riparte da una vittoria contro la Turchia. La formazione di Mancini si impone per 3-2 in una gara divertente. L'Italia Under 21 riscatta la brutta prova col Montenegro e a Trieste batte 1-0 la Bosnia nel percorso di qualificazione agli Europei 2023. La Nazionale Under 19 ha superato questo pomeriggio 2-0 il Belgio ed ha così conquistato la Fase Finale dell'Europeo di categoria in virtù del primo posto del girone 5 del round Élite (2-2 con la Germania e 5-0 alla Finlandia il percorso nel torneo). Portogallo e Polonia staccano il biglietto per i Mondiali in Qatar. Ascolta le news del pomeriggio