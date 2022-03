Iran, Ronaldo, Van Gaal e Viareggio: le ultimissime

L'Iran teme di essere escluso da Qatar 2022. CR7 punta al massimo. Bufera su Van Gaal. Il Sassuolo vince il torneo di Viareggio

ROMA - La federazione calcistica iraniana teme di essere bandita dalla Coppa del mondo in Qatar dopo che ieri è stato impedito alle donne di assistere alla sfida decisiva contro il Libano che ha permesso alla nazionale di qualificarsi per il massimo torneo internazionale. Fresco di qualificazione al Mondiale in Qatar Ronaldo punta al massimo: “Parto per il mio quinto Mondiale si legge sui social - e la mia dodicesima fase finale di una grande competizione internazionale con la maglia del Portogallo, e lo faccio con lo stesso entusiasmo del primo giorno ma con un'ambizione molto più forte, un'ambizione di andare incontro al desiderio di tutti noi: voglia di vincere!". E' bufera su Louis Van Gaal. Infatti si è saputo, per ammissione dello stesso ct dell'Olanda, che ieri è andato in panchina, alla 'Johan Cruijff Arena' per l'amichevole con la Germania, pur essendo positivo al Covid. Il Sassuolo vince la 72a Viareggio Cup battendo ai rigori l'Alex Transfiguration nella finale disputata al "Mannucci" di Pontedera. Ascolta le news del pomeriggio