Lazio, Qatar 2022, Medvedev e Formula Uno: le ultimissime

Marusic ha rinnovato. Usa e Messico al Mondiale. Medvedev ad un passo dalla leadership Atp. Nel 2023 nuovo Gp a Las Vegas

ROMA – Cresce l'utile ed il rinnovo di Marusic. La Lazio ha poubblicato la semestrale approvata ieri come detto cresce l’utile che è pari a 4,6 milioni di euro. Un salto in avanti rispetto allo stesso periodo dell’anno passato quando l’esercizio veniva chiuso in negativo di 0,12 milioni di euro. L'altra notiia è il rinnovo di Adam Marusic che non era mai stato ufficializzato: il montenegrino ha firmato fino al 2024. Il Messico, dopo aver battuto El Salvador (2-0), e gli Stati Uniti, pur sconfitti in Costa Rica (2-0), hanno convalidato il biglietto per i Mondiali del 2022, durante la 14/a e ultima giornata di qualificazioni della Zona Concacaf. Prosegue il cammino di Daniil Medvedev all'Open di Miami, e ora il russo è a una sola vittoria dal ritorno al numero 1 della classifica mondiale. Negli ottavi del torneo Atp1000, Medvedev che non ama la superficie del torneo americano giudicata troppo lenta ha superato lo statunitense Jenson Brooksby in due set, 7-5, 6-1. Il Gran Premio di Las Vegas entrerà a far parte del calendario di Formula 1 nel 2023, ha annunciato il promotore del campionato, assegnando così il terzo Gran Premio di F1 negli Stati Uniti per la prossima stagione.