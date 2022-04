Arsenal, Qatar2022, Alcaraz e pugilato: le ultimissime

L'Arsenal punta uno tra Osimhen o Lautaro. Il tennista spagnolo in finale a Miami. Marsili batte Urquiaga e vince il titolo UE leggeri

ROMA - L'Arsenal continua a scalare posizioni di classifica in Premier a caccia di un posto in Champions per la prossima stagione. Un'eventualità che, secondio i medi inglesi, spingerebbe la socuietà inglese a fare un mercato di grande livello la prossima estate. Nel mirino dei 'gunners'secondo la CBS ci sdarebbero sia Victor Osimhen del Napoli e Lautaro Martinez dell'Inter. Sarà Senegal-Olanda ad aprire i campionati mondiali di calcio 2022 in Qatar. La partita si disputerà il 21 novembre allo stadio Al-Thumama con fischio di inizio alle ore 13 locali. Tradizionalmente la partita inaugurale dei Mondiali vede impegnata la squadra ospitante ma in questo caso il programma è stato modificato e la Fifa non ha fornito una spiegazione delle ragioni del cambiamento. Carlos Alcaraz ha fermato anche il campione in carica a Miami, Hubert Hurkacz. In una sfida conclusa senza break, lo spagnolo ha chiuso 7-6 (5) 7-6 (2). Ha recuperato da 3-5 nel primo tiebreak, salvato due set point nel secondo parziale, ed è diventato così a 18 anni e 333 giorni il quarto più giovane finalista in un Masters 1000 dopo Michael Chang (18 anni e 157 giorni in Canada nel 1990), Rafa Nadal (18 anni e 304 giorni a Miami 2005) e Richard Gasquet (18 anni e 331 giorni ad Amburgo 2005). In finale lo spagnolo domani affronterà il norvegese Casper Ruud. Grande serata di boxe a Santa Marinella (Roma): tutti i riflettori erano puntati sul match per il titolo UE leggeri fra Emiliano Tizzo Marsili e lo spagnolo Frank Urquiaga, che si è rivelato molto equilibrato e avvincente sui 12 round. Alla fine si è imposto ai punti il pugile italiano (115-113; 112-115; 115-112) per 'Split Decision'. Ascolta le news della mattina