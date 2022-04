Lazio, Torino, Roma e MotoGp: le ultimissime

La Lazio vola al quinto posto. Il Toro espugna Salerno. Mourinho carica la Roma. Storica pole in Argentina per l'Aprila

ROMA – La Lazio vince e convince dopo la delusione del derby supera il Sassuolo 2-1 in casa e supera Roma e Atalanta volando al quinto posto. La Salernitana crea tantissime occasioni ma alla fine un calcio di rigore di Belotti, battuto due volte, decide la sfida: allo Stadio Arechi finisce 1-0 per il Torino. "Se ci sono cali di concentrazione si può non arrivare agli obiettivi". Lo ha detto Jose Mourinho, allenatore della Roma, parlando in conferenza stampa alla vigilia della partita con la Sampdoria. Risultato storico per l'Aprilia che conquista la pole position nel Gran Premio di Argentina con Aleix Espargaro. Ascolta le news del pomeriggio