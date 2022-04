Fiorentina, Napoli, Roma e Juventus: le ultimissime

Ascolta le news del momento in meno di due minuti

Fiorentina nel derby a caccia di punti per l'Europa. Spalletti sfida Gasperini. Roma a Marassi. All'Allianz Juventus-Inter

ROMA – Si aprirà alle 12.30 con il debry toscano tra Fiorentina ed Empoli questa domenica di calcio valida per la 31\a giornata di Serie A. Alle 15 il Napoli di scena a Bergamo contro l'Atalanta per continuare a lottare per lo scudetto, alle 18 la Roma di scena a Marassi contro la Sampdoria mentre nel posticipo il big match dell'Allianz tra Juventus ed Inter.