Fiorentina, Milan, Lukaku e Bayern Monaco: le ultimissime

La Fiorentina batte l'Empoli. Pioli: “Ibra convive con i suoi acciacchi”. Lukaku potrebbe cambiare ancora squadra. Il Bayern Monaco rischia lo 0-3 a tavolino

ROMA - La Fiorentina batte l'Empoli 1-0 e resta agganciata al treno Europa. "Ibrahimovic convive con i suoi acciacchi, ma con grande motivazione e disponibilità ed è a disposizione". Così il tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia della sfida contro il Bologna, aggiornando su quelle che sono le condizioni dell'attaccante svedese. Futuro incerto per Romelu Lukaku: il centravanti del Chelsea sarà tra i pezzi pregiati che potrebbero cambiare maglia anche in vista dell'insolito Mondiale autunnale previsto in Qatar tra novembre e dicembre. Il Bayern Monaco ha vinto 4-1 in casa del Friburgo ma la vittoria di bavaresi potrebbe essere inficiata da un 'incidente'. La partita è stata infatti interrotta per diversi minuti intorno all'85, quando l'arbitro si è reso conto che il Bayern aveva 12 giocatori in campo per un disguido durante i cambi. Ascolta le news della mattina