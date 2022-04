Derby d'Italia, Shakhtar, Van Gaal e Van der Poel: le ultimissime

Irrati non avrebbe dovuto far ripetere il rigore. I biancocelesti affronteranno lo Shakhtar in una partita di beneficenza. Van Gaal ha annunciato di avere una brutta malattia. Van Der Poel vince il Giro delle Fiandre

Juve-Inter, il rigore non andava ripetuto. Trequarti di pestone di Morata su Dumfries, toccato anche da Alex Sandro. Per Irrati nulla, Mazzoleni però lo convince: VAR e rigore. Qui succede di tutto: perché sulla parata di Szczesny, il primo a intervenire sul pallone è Danilo che non ha anticipato l’entrata in area (come invece ha fatto De Ligt), poi subisce il calcio di Çalhanoglu. Insomma, il fallo di confusione fischiato da Irrati alla fine sarebbe stata la scelta corretta.

La Lazio tra le avversarie dello Shakhtar Donetsk per la serie di amichevoli che il club ucraino farà in Europa nei prossimi mesi. Lo ha annunciato il ds Darijo Srna ai microfoni di Ukraina 24 Tv Channel. La squadra allenata da De Zerbi inizierà il suo ‘torneo benefico’ il 13 aprile contro il Besiktas, poi il 19 giocherà contro il Fenerbahce. Ancora da annunciare le date degli incontri con Siviglia, Hajduk Spalato, PSG e Lazio. Tutto il ricavato da queste partite di beneficenza sarà inviato al popolo ucraino in guerra.

L'annuncio di Van Gaal in diretta tv al programma olandese "Humberto" è di quelli che spiazzano: ha un cancro alla prostata. Ha raccontato che andava alle sedute di terapia dopo gli allenamenti e che entrava all'ospedale da una porta secondaria per non dare nell'occhio e per evitare di rendere la notizia pubblica.

Mathieu Van der Poel fa ancora suo il Giro delle Fiandre al termine dei 273 chilometri partiti da Anversa, dopo 18 muri affrontati e uno spalla a spalla con l'altro grande favorito di giornata, lo sloveno Tadej Pogacar (Uae Emirates) che però svanisce negli ultimi metri chiudendo addirittura fuori dal podio (4° posto).Per i colori azzurri il migliore al traguardo è stato Luca Mozzato.