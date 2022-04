Manchester City, Liverpool, Mbappé e Bayern Monaco: le ultimissime

In programma Manchester City-Atletico Madrid e Benfica-Liverpool. Macron interviene per il rinnovo di Mbappé. Il Fribrugo vuole fare ricorso

ROMA – Al via oggi i quarti di finale di Champions League con calcio d'inizio alle 21, oggi spicca certamente la sfida tra Manchester City e Atletico Madrid, nell'altro match il Benfica ospità il Liverpool. Il rinnovo di Mbappé con il Psg è diventata questione di Stato sia in Francia che in Qatar. Secondo quanto riportato dal prestigioso giornalista Romain Molina, Emmanuel Macron sta cercando di fare il possibile per convincere il nazionale francese. Il Friburgo, battuto sabato 4-1 dal Bayern Monaco, ha presentato ricorso alla Federcalcio tedesca (DFB) dopo che al termine della partita, dopo che il Bayern si è ritrovato per una ventina di secondi con 12 giocatori in campo.