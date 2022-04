Roma, Qatar 2022, Olimpiadi e pugilato: le ultimissime

Passi avanti per lo stadio della Roma. Oltre 800mila biglietti venduti per Qatar 2022. Gli atleti azzurri da Mattarella. Cuba si apre al professionismo della boxe

ROMA - Passi avanti per lo stadio della Roma: incontro in Comune per studiare l'area sulla quale sorgerà il futuro impianto giallorosso. Stando alle recenti informazioni - non confermate dalle parti - sta prendendo sempre più quota la possibile localizzazione di Pietralata come area dove poter realizzare l’impianto. Sono oltre 800.000 i biglietti per assistere alle partite del Mondiale di calcio in Qatar venduti nella prima fase, fa sapere la FIFA. La nuova finestra di vendita inizia oggi (su FIFA.com/tickets.) con un periodo di estrazione a sorte che durerà fino a giovedì 28 aprile. "Ben ritrovato Presidente". Così il n.1 del Coni Giovanni Malagò ha esordito alla cerimonia di consegna del Tricolore al Quirinale rivolto al Capo dello Stato, Sergio Mattarella. I pugili cubani potranno prendere parte alle competizioni professionistiche, per la prima volta dal 1962. Lo ha annunciato il presidente della Federazione cubana di pugilato, Alberto Puig. Ascolta le news della mattina