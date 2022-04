Mourinho, Serie A, Platini e Woods: le ultimissime

Mourinho: “Voglio vincere per i giocatori”. Gravina convoca una task force per riformare il calcio. Platini denuncia Infantino. Woods torna sul green

ROMA - "Percepisco la mia evoluzione come persona pensando al fatto che per molti anni ho voluto vincere per me stesso, mentre adesso lo voglio fare per i giocatori”. Così Josè Mourinho, nel corso di un dialogo del 29 marzo scorso con il cardinale portoghese Josè Tolentino, Archivista e Bibliotecario di Santa Romana Chiesa, promosso e pubblicato oggi dall'Osservatore Romano. "Il presidente Gravina ha convocato per domani l'attivazione di una task force con tutte le componenti federali per lavorare su temi ampi di riforma del calcio italiano, non solo giovani e nazionali di cui abbiamo discusso anche oggi". Lo ha detto il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini in conferenza stampa al termine dell'assemblea. L'ex presidente dell'Uefa Michel Platini ha diffuso un comunicato in cui annuncia di aver sporto denuncia alla procura di Parigi, lo scorso 17 novembre, nei confronti del presidente della Fifa, Gianni Infantino, e dell'ex direttore dei servizi legali della federazione calcistica internazionale, Marco Villiger, per "complicità nel traffico di influenze illecite". Tiger Woods torna in campo. Il campione californiano, dal 7 al 10 aprile, giocherà ad Augusta (Georgia, Usa) la 86esima edizione The Masters. Ascolta le news del pomeriggio