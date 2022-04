Real Madrid, Bayern Monaco, Zaniolo e Sarri: le ultimissime

Oggi Chelsea-Real Madrid e Villareal-Bayern Monaco. Il Napoli punta Zaniolo. Attesa per l'incontro Sarri-Lotito

ROMA - Proseguono i quarti di finale di Champions League dopo la vittoria 1-0 del City in casa contro l'Atletico ed il 3-1 del Liverpool in casa del Benfica oggi tocca al Chelsea che ospita il Real Madrid e al Bayern Monaco che in Spagna sfida il Villareal. Il Napoli vuole Nicolò Zaniolo e, fannio sapere dalla città campana, fa sul serio: non soltanto si è iscritto a un carnet di illustri corteggiatori che annovera anche la Juve, ma a quanto pare è il pretendente con le intenzioni più concrete. A dispetto della valutazione: 50 milioni di euro o giù di lì. In casa lazio è arrivato il giorno della resa dei conti per il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ed il patron del club Claudio Lotito: questa sera è in programma a Formello una cena, andrà dunque in scena il tanto atteso incontro al quale parteciperà anche il diesse Tare per pianificare il futuro.