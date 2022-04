Napoli, Roma, Milan e Formula Uno: le ultimissime

Si ferma ancora Osimhen. Zaniolo verso il forfait in Conference. Florenzi operato al ginocchio. Dall'8 aprile in vendita i biglietti per Imola

ROMA – Non c'è pace per l'attaccante del Napoli, Victor Osimhen che oggi ha interrotto la seduta odierna per un risentimento alla coscia sinistra. A meno di clamorose sorprese, Nicolò Zaniolo non ci sarà per la sfida di domani sera contro il Bodo. Il talento della Roma anche oggi si è allenato individualmentente (così come Spinazzola) per un problema ai flessori che lo aveva fermato anche per il match contro la Sampdoria. Il difensore del Milan Alessandro Florenzi si è sottoposto come da programma ad intervento in artroscopia al ginocchio sinistro. L'operazione è perfettamente riuscita. Florenzi, che contro il Bologna ha rimediato una lesione al menisco interno, inizierà da subito il percorso riabilitativo. Una notizia molto attesa per gli appassionati di motori che non vogliono perdersi la possibilità di assistere dal vivo al Formula 1 Rolex Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna, in programma dal 22 al 24 aprile all'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari: a partire dalle ore 12.00 di venerdì 8 aprile aprirà la vendita dei biglietti per i settori Prato (Rivazza e Tosa) e Circolare. Ascolta le news della mattina