Roma, Lazio, Maradona e De Vrij: le ultimissime

Mourinho: "Non mi piace il campo sintetico". Summito Lotito-Tare-Sarri per il futuro. All'asta la maglia di Maradona. De Vrij vince una causa contro la SEG

ROMA - "E' un bel posto, c'è la passione per il calcio. Sono felice di tornare, spero vada meglio dell'ultima volta...". Jose' Mourinho torna sul luogo della disfatta, e alla vigilia della nuova sfida dal Bodo-Glimt prova a sdrammatizzare il ricordo dell'1-6 della sua Roma in casa dei norvegesi. Oltre due ore di faccia a faccia per gettare le basi del futuro. Come da programma si è consumato a Formello il tanto atteso incontro tra Lotito, Sarri e Tare. Sarri ha confermato di trovarsi bene alla Lazio, di voler andare avanti ma ha chiesto potere decisionale sul mercato e Lotito si è impegnato ad accontentarlo. La maglia che Diego Maradona indossò contro l'Inghilterra ai Mondiali del 1986, in Messico, realizzando un gol con la mano e uno dopo avere dribblato l'intera difesa avversaria, verrà messa all'asta su internet. Una vittoria fuori dal campo per il difensore dell'Inter, Stefan De Vrij. Il centrale olandese aveva fatto causa alla sua vecchia agenzia di procuratori in seguito alle cifre, poi svelate ufficialmente, chieste come commissione per il suo trasferimento dalla Lazio all'Inter a parametro zero. Ascolta le news del pomeriggio