Roma, Atalanta, Real Madrid e Bayern Monaco: le ultimissime

Roma e Atalanta impegnate nei quarti di Conference ed Europa League. Benzema da record, il Villareal sorprende il Bayern

ROMA – Tocca alle italiane rimaste in corsa giocarsi le loro chanches in Europa a caccia delle semifinali, alle 21 la Roma di Mourinho sfida il Bodo Glimt in Norvegia in Conference League mentre alle 18.45 l'Atalanta sarà in Germania contro il Lipsia ma in Europa Legaue. Un'altra serata da record invece per Benzema che grazie alla sua tripletta ieri sera contro il Chelsea a Londra ha messo una seria ipoteca sulle semifinali di Champions League: è il quarto giocatore capace di realizzare una tripletta in due presenze consecutive di Champions League, dopo Cristiano Ronaldo, Messi e Luiz Adriano. Le notti europee sono lo scenario preferito da Emery che con il suo Villarreal ordinato, compatto, abile nelle ripartenze e chiuso in difesa stende il favorito Bayner Monaco 1-0.