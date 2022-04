Napoli, Serie A, Berrettini e Mascetti: le ultimissime

Nessuna lesione per Osimhen. Gli arbitri della 32\a di Serie A. Il tennista si ferma di nuovo. Lutto nel mondo del calcio

ROMA - Il Napoli tira un sospiro di sollievo per Victor Osimhen dopo il risentimento muscolare alla coscia sinistra: dagli esami sono state escluse lesioni muscolari. Designarti gli arbitri della 32\a di Serie A: Daniele Doveri arbitrerà Torino-Milan. Per la sfida tra Napoli e Fiorentina, in programma domenica alle 15, designato Maurizio Mariani. Gli altri arbitri: Empoli-Spezia (Sabato 09/04 h. 15.00) Ayroldi; Inter-H. Verona (Sabato 09/04 h. 18.00) Marinelli; Cagliari-Juventus (Sabato 09/04 h. 20.45) Chiffi; Genoa-Lazio (h.12.30) Manganiello; Sassuolo-Atalanta (h.15.00) Sacchi; Venezia-Udinese (h.15.00) Guida; Roma-Salernitana (h.18.00) Volpi; Bologna-Sampdoria (Lunedì 11/04 h.20.45) Pairetto. Nuovo stop per Matteo Berrettini: il miglior tennista azzurro, numero 6 al mondo, ha annunciato la rinuncia a Montecarlo, Madrid e Roma (in programma dall'8 al 15 maggio), dopo l'operazione alla mano di fine marzo. Grande lutto nel mondo del calcio: dopo una lunga malattia si è spento all'età di 79 anni Emiliano Mascetti, storico capitano e bandiera dell'Hellas Verona.