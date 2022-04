Roma, Atalanta, Uefa e Conte: le ultimissime

La Roma sconfitta dal Bodo. Pari e spettacolo per l'atalanta. Cambiano le regole del fair play. Conte incorona Kane

ROMA - La Roma perde nell'andata dei quarti di finale di Conference League 2-1 ancora contro il Bodo in Norvegia, la qualificazione si giocherà tutta nel ritorno all'Olimpico. L'Atalanta pareggia 1-1 in Germania contro il Lipsia nell'andata dei quarti di finale di Europa League. Cambia il financial fair play, arriva una prima forma di salary cap. Il Comitato Esecutivo dell'Uefa ha approvato a Nyon il nuovo regolamento riguardante le licenze per club e la sostenibilità finanziaria, prima grande riforma alla normativa in materia dalla sua introduzione nel 2010. Harry Kane è in grado di diventare uno dei più grandi attaccanti della storia, non solo della sua generazione. Lo ha detto il tecnico del Tottenham, Antonio Conte, commentando il fatto che il suo centravanti a 28anni sta per diventare il miglior marcatore di tutti i tempi dell'Inghilterra ed in Premier League è a 82 gol dal record di Alan Shearer. Ascolta le news del pomeriggio