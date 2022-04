Mancini, Capello, Manchester United e Verstappen: le ultimissime

Roma in ansia per Mancini. Capello esclusivo del Corriere dello Sport. In estate sarà rivoluzione allo United. Verstappen in Australia vede un duello con le Ferrari

ROMA - La Roma in ansia per l'infortunio di Gianluca Mancini. Al 68' del match contro il Bodo, oerso 2-1, il difensore si è accasciato sul terreno di gioco ed ha terminato in anticipo il match a causa di un problema al ginocchio destro. La Roma rientrerà oggi alle 15 dalla Norvegia, poi il difensore si sottoporrà agli accertamenti per capire l'entità del problema al ginocchio. “Ridateci il calcio all'italiana". Questo l'allarme lanciato dall'ex tecnico Fabio Capello sulle pagine del Corriere dello Sport oggi in edicola. L'ex allenatore tra l'altro del Real Madrid non ci sta: "Quelli bravi non scelgono più l'Italia, ai nostri manca il confronto con i migliori. Stiamo aiutando gli altri a batterci, il modello giusto è quello tedesco”. In Inghilterra ne sono ormai certi: questa estate al Manchester United ci sarà una vera e propria rivoluzione. Il clun inglese ha sei giocatori in scadenza a giugno che a fine stagione lasceranno, si tratta di Paul Pogba, Jesse Lingard, Edinson Cavani, Juan Mata, Tahith Chong e Lee Grant. A loro si aggiungeranno almeno altri sei giocatori che peròl vogliano andarsene, tra cui Anthony Martial, Donny van de Beek, Dean Henderson, Phil Jones, Axel Tuanzebe ed Eric Bailly. "Ogni pista è diversa, ma se guardiamo alle ultime due gare si può dire che sarà ancora sfida tra noi e la Ferrari". Max Verstappen ha le idee chiare per il week-end del Gran Premio d'Australia di Formula 1.