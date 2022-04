Roma, Inter, Mbappé e tennis: le ultimissime

Nota della società giallorossa sull'inchiesta aperta dalla Uefa. Inzaghi carica: “Possiamo vincere contro chiunque”. Offerta monstre del Psg per il francese. Al via l'ATP di Monte-Carlo

ROMA - "La Roma ha totale fiducia nel lavoro dell'Uefa e dei suoi organi preposti affinché vengano stabilite con esattezza le responsabilità dell'accaduto, che sono state già evidenziate con dovizia di particolari a tutti i rappresentanti delle istituzioni competenti presenti sul posto" lo scrive il club giallorosso in una nota dopo l'inchiesta aperta dall'Uefa sul post-partita di Bodo. "Questa squadra ha i mezzi per vincere qualsiasi tipo di partita. A Torino siamo stati bravi, quando c'era da soffrire lo abbiamo fatto tutti insieme e questo ci ha dato modo di vincere una partita fondamentale per il nostro prosieguo". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, intervistato da Inter Tv alla vigilia della gara contro l'Hellas Verona. Il futuro di Mbappé è diviso tra Psg e Real Madrid, anche se Jerome Rothen, ex centrocampista, giura che ci sia un terzo club in corsa per il francese. In ogni caso il Paris Saint-Germain lo vuole trattenere e avrebbe fatto una proposta di rinnovo clamorosa: 230 milioni di euro per due anni. Sono quattro gli azzurri al via nel tabellone principale del 'Rolex Monte-Carlo Masters', secondo Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 5.415.410 di euro, che si disputa sulla terra rossa del Country Club di Monte-Carlo, nel Principato di Monaco: Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Lorenzo Musetti.