Inter, Juventus, Maradona e Formula Uno: le ultimissime

ROMA – Si aprirà con la sfida tra Empoli e Spezia questa 32\a giornata di Serie A, alle 18 l'Inter cerca la vetta della classifica in casa contro il Verona, nel posticipo delle 20.45 la Juventus sarà di scena a Cagliari per tenere la Roma a distanza. Giallo intorno alla maglia di Diego Armando Maradona che verrà messa all'asta da Sotheby's dal prossimo 20 aprile al 4 maggio: la figlia dell'ex pibe de oro Dalma, ha dichiarato che la divisa in possesso dell'ex centrocampista Steve Hodge non è quella con cui Maradona realizzò i due storici gol nell'epica sfida di Messico 1986 tra l'Argentina e l'Inghilterra. La casa d'aste britannica ha replicato venerdì, confermando l'autenticità della maglia della 'Mano de Dios'. Sergio Perez è risultato il più veloce nel Q2 del Gp di Australia, terza prova del Mondiale. Il pilota messicano della Red Bull con il tempo di 1'18"340 ha preceduto di 129 millesimi la Ferrari di Carlos Sainz. Terzo crono per Charles Leclerc che precede il campione del mondo della Red Bull, Max Verstappen.