Milan, Fiorentina, Catania e Formula Uno: le ultimissime

Pioli: "Il MIlan è sereno". Italiano incorona Spalletti. Finito il campionato del Catania. Leclerc in pole in Australia

ROMA - Il Milan capolista sfiderà il Torino dopo il pareggio contro il Bologna, Pioli è sereno: “Non vedo una squadra preoccupata e ansiosa. E' normale esserlo negli ultimi 10 minuti di una partita ma non vedo una squadra preoccupata. E' un privilegio essere qui, ci siamo e abbiamo le qualità per farlo. Nessuno l'estate scorsa pensava potessimo lottare per lo scudetto". “Sappiamo di dover affrontare la squadra migliore d'Italia come già dissi a suo tempo, dovremo farci trovare pronti, con la stessa personalità messa in campo a San Siro contro l'Inter". Lo ha detto Vincenzo Italiano a 24 ore dalla trasferta al 'Maradona' con i partenopei, contro cui la Fiorentina si presenta reduce da quattro risultati utili di fila, ma senza i titolari Bonaventura, Odriozola e Torreira. Finisce il cammino del Catania nel campionato di Lega Pro. Il Tribunale ha disposto "la cessione dell'esercizio provvisorio del ramo caratteristico di azienda calcistica" che era previsto per il 19 aprile prossimo. Charles Leclerc ottiene la pole position del Gran Premio d'Australia di Formula 1.Il monegasco fa segnare il miglior tempo in 1'17"868 davanti al rivale della Red Bull, Max Verstappen, staccato di oltre due decimi. Ascolta le news della mattina