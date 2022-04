Juventus, Inter, Real Madrid e Moto Gp: le ultimissime

La Juventus si riscatta a Cagliari. L'Inter continua a vincere. Ancelotti ad un passo dal titolo. Nel gp delle Americhe pole di Martin

ROMA - Contro un Cagliari coraggioso la Juve riesce a trovare la forza prima per riequlibrare il conto con De Ligt e poi a trovare il sorpasso al tramonto del match grazie ad una fiammata di Vlahovic. Grazie ad un primo tempo quasi perfetto, l’Inter batte 2-0 il Verona a S.Siro. Il Real Madrid non si ferma più e allunga le mani sul 35/o titolo spagnolo. La squadra guidata da Carlo Ancelotti, che di recente ha ipotecato la qualificazione alle semifinali della Champions League, battendo a Londra 3-1 i campioni in carica del Chelsea, questa sera ha superato in casa 2-0 il Getafe, portandosi a quota 72 punti in classifica, cioè a +12 sul Siviglia e a +15 sul Barcellona che, però, ha due partite in meno (29 contro le 31 dei 'Blancos'). Con il tempo di 2'02"039 lo spagnolo Jorge Martin, in sella a una Ducati Pramac, ha ottenuto la pole position nella Classe MotoGp del Gran premio delle Americhe, sul circuito di Austin (Usa). Ascolta le news del pomeriggio