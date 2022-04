Lazio, Ronaldo, Roma e Formula Uno: le ultimissime

La Lazio vince grazie alla tripletta di Immobile. Brutta avventura per CR7. Spinazzola convocato per la Salernitana. Leclerc vince in Australia

ROMA - La Lazio espugna Marassi e vola momentaneamente al quinto posto in classifica: protagonista della giornata Ciro Immobile che con la tripletta messa a segno oggi vola in testa alla classifica dei cannonieri a +2 su Vlahovic a quota 24 reti segnate. Ci ha messo pochissimo a diventare virale il gesto che Cristiano Ronaldo ha commesso alla fine di Everton-Manchester United, match vinto dagli uomini di Lampard. Spinazzola ha fatto progressi importanti negli ultimi tempi e oggi sarà il suo giorno: il giocatore conta sulla prima convocazione dopo l’infortunio, Mourinho lo porterà in panchina per la partita contro la Salernitana. È tutto a tinte Ferrari il ritorno della Formula 1 sul circuito di Melbourne, in occasione del Gran Premio d'Australia. A vincere, anzi, dominare il terzo appuntamento della stagione è Charles Leclerc, che parte dalla pole e non lascia mai la prima posizione, chiudendo davanti a tutti con ampio margine, resistendo anche all'unico attacco di Max Verstappen alla ripresa della gara dopo la safety car per l'incidente di Sebastian Vettel. Ascolta le news della mattina