Mancini, Ancelotti, Fiorentina e tennis: le ultimissime

Mancini: "Lo sport è fatto di vittorie e sconfitte". Ancelotti: "Ora vinciamo". Entusiasmo in casa Fiorentina. Invariata la classifica Atp

Il commissario tecnico della Nazionale Italiana di calcio, Roberto Mancini, nel corso della sua visita allo stand delle Marche alla Bit di Milano, ha parlato della clamorosa eliminazione dai prossimi Mondiali: "Lo sport è fatto di vittorie e di sconfitte. A volte ci sono vittorie incredibili come i nostri Europei, per i quali siamo ancora detentori per i prossimi due anni e questo è molto importante. Poi purtroppo ti trovi di fronte a delle prove difficili, esattamente come la vita". "Quando si parla di Real Madrid bisogna sempre provare a vincere tutto". Così il tecnico del club spagnolo Carlo Ancelotti alla vigilia del match contro il Chelsea, quarti di finale di Champions, dopo la vittoria 3-1 a Londra all'andata. La Fiorentina che corre per l'Europa ha deciso di svolgere un allenamento a porte aperte per stare vicino ai propri tifosi e condividere questo clima di entusiasmo e fiducia dopo l'importante vittoria di ieri a Napoli. Non presenta variazioni la top ten del circuito maschile dopo la prima settimana di tornei su terra e in attesa del Masters 1000 di Montecarlo, il terzo stagionale.