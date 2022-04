Real, Bayern, Roma e Foggia: le ultimissime

Entra nel vivo la Champions League. Il Bodo si allenerà a Formello. Invasioni e sospensioni in Serie C

ROMA – Entra nel vivo la Champions League con il ritorno dei quarti di finale: il Real Madrid ospiterà il Chelsea dopo il 3-1 ottenuto a Londra che avvicina Ancelotti alle semifinali. Nell'altro match il Bayern Monaco dovrà ribaltare l'1-0 subito in Spagna contro il Villareal. Le probabili formazioni. Il Bodo/Glimt, avversario in Conference League della Roma sarà ospitato dalla Lazio per i prossimi allenamenti fino alla partita di giovedì sera all'Olimpico. Invasioni di campo, aggressioni, insulti e caccia all'uomo. Ultrà scatenati a Foggia durante la partita col Catanzaro, posticipo la 36/a giornata del girone C di sere C, conclusasi 6-2 per gli ospiti ma dopo ben due interruzioni per invasioni di campo.