Plusvalenze, Rincon, Foggia e Masters: le ultimissime

Le richieste della procura per Agnelli e De Laurentiis. Brutto incidente per Rincon. Canonico chiede scusa. Ricavi da capogiro per il Masters

ROMA - Dodici mesi di inibizione per Andrea Agnelli, 16 mesi e 10 giorni per Fabio Paratici e undici mesi e 5 giorni di inibizione per Aurelio De Laurentiis. Queste le richieste della procura federale, la cui requisitoria ha aperto a Roma il processo sportivo, in videoconferenza sul caso delle plusvalenze fittizie che vede coinvolti undici club, di cui cinque di Serie A (Empoli, Genoa, Juventus, Napoli, Sampdoria) e sessantuno dirigenti. Resta "in condizioni critiche" Freddy Rincon, ex centrocampista di Napoli e Real Madrid e capitano della Colombia, ricoverato in terapia intensiva a seguito di un incidente stradale avvenuto a Cali (sud-ovest del Paese), secondo quanto riferito da un medico della clinica Imbanaco Grupo Quironsalud. "Chiedo scusa ai tifosi foggiani per la brutta gara. Ma chiedo scusa, anche, a tutti i tifosi italiani per ciò che è accaduto in campo. Sono indignato, prendo le distanze". Il presidente del Foggia, Nicola Canonico, è stato netto nel dissociare la società da quanto avvenuto in campo nella gara contro il Catanzaro. Secondo un rapporto di "Forbes", il The Masters nel 2022 ha generato ricavi per 142 milioni di dollari, ma potrebbe fare molto di più. Ascolta le news della mattina